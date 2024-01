Peter Crombie, ator de 'Seinfeld', morre aos 71 anos

Peter Crombie, conhecido pelo papel de Joe Davola em "Seinfeld", morreu na quarta-feira (10) aos 71 anos.

O que aconteceu

A ex-mulher do ator, Nadine Kjiner, anunciou a morte. Ao TMZ, ele disse que ele teve uma doença "repentina", mas não deu mais detalhes. "É com choque e extrema tristeza que compartilho que meu ex-marido morreu esta manhã. Obrigada por tantas lembranças maravilhosas e por ser um homem tão bom. Voe livre para a fonte ilimitada de luz, Peter", escreveu ela no Instagram.

Carreira

Crombie assumiu o papel recorrente de "Crazy" Joe Davola em "Seinfeld" em 1992. Seu personagem aterroriza e ameaça Jerry durante a trama que durou cinco episódios. Seinfeld foi ao ar de 1989 a 1998, teve 9 temporadas e 180 episódios. A produção também contou como Jason Alexander, que dava vida a George, e Michael Richards, que interpretou Cosmo Kramer, vizinho de Jerry.

Anos depois, ele interpretou a Criatura de Frankenstein na minissérie de 1997, "A Casa de Frankestein". Na TV, ele apareceu em vários outros programas, como "Lei & Ordem", "Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine", "Perfect Strangers", "American Playhouse", "As the World Turns","H.E.L.P.", "L.A. e Walker", "Texas Ranger".

Ele também teve papéis em vários filmes no final dos anos 80 e 90, incluindo "Nascido em 4 de Julho", "Assassinos por Natureza", "Se7en", "Broken Vows", "Rising Sun", entre outros.