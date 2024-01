Não foi só Giovanna: veja os participantes que já se machucaram no BBB

Giovanna machucou o pé durante a primeira festa e precisou ficar de fora da última Prova do Líder do BBB 24 (TV Globo). A sister, desde então, está com o membro imobilizado. No entanto, ela não foi a única a se ferir no programa.

Domitila Barros

BBB 23: Domitila machucou o pé na Prova do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 23, assim como Giovana, Domitila precisou de atendimento médico após machucar o pé na Prova do Líder.

Larissa

Larissa reclama de dor e chora no quarto - Imagem: Globo/Reprodução

No BBB 22, Larissa sofreu um acidente e foi carregada por Pedro Scooby até o confessionário. Ela voltou com a perna enfaixada.

Caio Afiune

BBB 21: Caio tira bota do pé Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 21, Caio quebrou o pé e precisou ficar com uma bota ortopédica durante oito semanas.

Arthur Piccoli

BBB 21: Arthur e Projota (comida na boca) Imagem: Reprodução/Globoplay

Também no BBB 21, Arthur se lesionou e deixou o programa por algumas horas para exames médicos. Por recomendação dos especialistas, o brother ficou duas semanas com o braço imobilizado.

Pyong Lee

O youtuber Pyong Lee, que participou do "BBB 20" Imagem: Reprodução/Instagram

O ilusionista acabou cortando o dedo enquanto fatiava uma rapadura no BBB 20. Ele precisou levar um ponto.

Kaysar

BBB 18: Kaysar comemora após vencer prova de resistência Imagem: Reprodução/Globoplay

Em uma Prova do Líder no BBB 18, Kaysar machucou o dedo do pé direito ao tropeçar. Ele tomou uma injeção para dor e ficou com o pé enfaixado.

Ieda

Ieda, do BBB 17 Imagem: Reprodução/Globoplay

A sister do BBB 17 estava andando pela casa quando tropeçou e foi, literalmente, de cara no chão. Logo em seguida, foi examinada pela equipe da produção. Ela machucou a mão, o rosto e ainda quebrou um dente.

João Carvalho

João Carvalho foi líder no 'BBB 12' Imagem: Reprodução/Gshow

Durante uma prova da comida no BBB 12, João cortou a cabeça e perdeu muito sangue. A disputa foi interrompida, e a equipe médica entrou rapidamente no programa para atendê-lo.

