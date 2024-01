Foto de abacaxi fez cruzeiro viralizar: o que a fruta tem a ver com swing?

Uma norte-americana que embarcou com o marido no Ultimate World Cruise, um cruzeiro que passa por 60 países ao longo de 274 noites, viralizou no TikTok ao chamar atenção por um detalhe da sua cabine: um abacaxi.

Identificada apenas como Adita, ela colocou um enfeite de abacaxi na porta de sua cabine, mas não sabia que o símbolo era associado ao swing. Quando publicou o vídeo, que já tem quase 4,5 milhões de visualizações, ela foi alertada por diversos usuários.

Em novo post, ela brincou:

Desculpe desapontá-los, mas não somos swingers. Mas nós gostamos de abacaxi! Aqui está meu anel de abacaxi, meu colar de abacaxi, meus brincos de abacaxi? E aqui está aquela placa infame na minha porta.

Adita

O que abacaxi tem a ver com troca de casais?

A imagem de um abacaxi, especialmente de cabeça para baixo, é utilizada por frequentadores de casas de swing —ou, em português, troca de parceiros.

O assunto já havia se tornado febre no TikTok em junho de 2022. Na época, com a hashtag #UpsideDownPineapple (Abacaxi de ponta cabeça, em tradução livre), os usuários começaram a falar sobre a imagem.

Apesar de viral nas redes sociais, o símbolo é um costume internacional e não é recorrente no Brasil. Aqui, outros símbolos como a dama de espadas, a pimenta e a borboleta são relacionados à prática.

Fora do Brasil, existe variação na aplicação do abacaxi. Por exemplo: se um casal deixa o objeto na caixa de correio ou no quintal, quer dizer que está rolando naquele ambiente uma festa swinger. Já quando ele está de cabeça para baixo, significa que o indivíduo está procurando uma festa swinger.

Segundo o site de dicas de viagem Cruise Mummy, o símbolo também está integrado no turismo, sendo visto com frequência justamente nas portas das cabines dos navios de cruzeiro —assim como aconteceu com Adita. Algumas das atrações já até aproveitaram a tendência oferecendo uma bebida que vem no "formato do swing".

Ainda não está claro como a fruta virada de ponta cabeça ganhou este significado, de acordo com o The New York Post. No entanto, a Men's Health informou que a popularidade do símbolo está "aumentando massivamente" entre a comunidade de troca de parceiros.

O jornal norte-americano ainda explicou que a associação da fruta com a prática sexual não é de hoje. "Em 2006, a primeira menção de 'abacaxi de ponta cabeça' no Dicionário Urbano foi publicada, seguida por sua própria definição no site em 2017. Durante a década de 2010 e depois disso, sites como YouTube e Reddit começaram a explodir com discussões sobre o abacaxi de cabeça para baixo", diz a publicação.

*Com reportagens publicada em 27/02/2022 e 02/06/2022