No BBB 24, Yasmin elogia Paolla Oliveira; ambas sofreram críticas por corpo

Yasmin Brunet, que está confinada no BBB 24 (TV Globo), exaltou a beleza de Paolla Oliveira.

A sister conversava com Michel e Juninho quando citou a atriz, que é Rainha de Bateria da Grande Rio.

Yasmin: "A Paolla é uma das mulheres mais lindas do planeta. Surreal".]

Alvo de críticas

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet? Resultado parcial Total de 6849 votos 62,39% Sim 37,61% Não Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6849 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash