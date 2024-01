No BBB 24, Rodriguinho diz ser 'estratégico' tê-lo como aliado: 'Fãs tiram'

Rodriguino disse acreditar ser uma pessoa forte fora do BBB 24 e, por esse motivo, é "estratégico" tê-lo como aliado dentro do jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao analisar o jogo, o cantor apontou que os fortes dentro do programa são ele, Matteus, Pizane e Nizam. "Os caras fortes somos nós quatro. Você [Matteus] pra mim é forte pra caralh*, que tá jogando, indo pro embate e ganhando".

Em seguida, Rodriguinho avaliou sua fama e disse que seus fãs, além de protegê-lo em paredão, também vão proteger seus aliados no reality. "É estratégico me ter por perto porque sou forte lá fora. Os meus fãs tiram [quem está contra mim]. Se eu tô com Bin Laden e o Bin Laden vai [para o paredão], meus fãs não vão tirar ele. Os fãs são fiéis. 'Ah, tá com Rodrigo? Tudo bem [vamos deixá-lo]'. É assim".

Nizam também disse que considera o grupo dos quatro forte e afirmou que se o público "não gosta" do deles, o importante é que ele se sente bem na companhia de Rodriguinho, Pizane e Matteus. Pizane também ressaltou isso e disse que não se identifica com mais ninguém na casa além dos três.

Por fim, Rodriguinho analisou quem são seus alvos dentro do BBB 24. Além de Davi, que ele indicou para o paredão, o cantor citou Beatriz e Isabelle.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo