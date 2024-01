Nizam e Alane detonam Isabelle no BBB 24: 'Veio para se promover'

Nizam e Alane se uniram para falar de Isabelle em conversa no BBB 24. Reunidos na parte externa da casa com Beatriz, a dupla detonou o jogo da dançarina.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Para Alane, Isabelle foi para o BBB para se promover. "Ela veio para fazer um grande vtzão", disse a sister.

Nizam concordou com a afirmação. O executivo de contas disse acreditar que o jogo de Isabelle é horrível e também criticou a sister.

Alane continuou a falar mal da dançarina. "Ela tá usando o BBB não pra ganhar, mas para se promover. Eu acho que ela tá feliz, claro que não quer sair, mas se saísse agora, ia estar feliz. Porque ela veio pra se promover, não pra ganhar o jogo."

Beatriz não opinou. Enquanto os brothers discutiam o jogo de Isabelle, a vendedora apenas escutava a conversa de olhos fechados.

BBB 24 - enquete UOL: qual participante mais odiado após eliminação de Maycon? Enquete encerrada Total de 3202 votos 19,33% Rodriguinho 13,09% Nizam 9,99% Yasmin Brunet 8,43% Wanessa Camargo 7,28% Michel 6,71% Vinicius Rodrigues 4,34% Vanessa Lopes 3,50% Lucas Luigi 3,31% Davi 2,62% Giovanna 2,37% Juninho 1,44% Alane 1,41% Lucas Henrique 1,37% Leidy Elin 1,37% Marcus Vinicius 1,37% MC Bin Laden 1,34% Deniziane 1,34% Fernanda 1,34% Giovanna 1,34% Isabelle 1,34% Lucas 1,34% Matteus 1,34% Raquele 1,34% Thalyta 1,31% Beatriz Votar de novo Total de 3202 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash