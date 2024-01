Brothers criticam aparência de Yasmin Brunet no BBB 24: 'Corpo estranho'

Nizam criticou a aparência de Yasmin Brunet no BBB 24. O brother conversava sobre a modelo no quarto do Líder com Rodriguinho e Vinicius Rodrigues.

O que aconteceu

Nizam perguntou aos brothers sobre a aparência de Yasmin. Para o executivo de contas, a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".

Questionado, Vinicius se esquivou e disse não gostar de loiras. Entre as mulheres da casa, o atleta paralímpico afirmou se sentir atraído por Giovanna, Alane e Isabelle.

Rodriguinho disse que Yasmin "já foi melhor". O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão" ao entrar no BBB 24.

Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!

Rodriguinho

Após a conversa, os brothers se reuniram para tentar assistir Yasmin tomar banho. "Não tem câmera lá, não? Como ver? Ela tá pegando o biquíni para tomar banho."

Nas redes sociais, parte do público criticou a conversa entre os brothers.

Nossa,que coisa nojenta -- leonino (@juniorsouza_9) January 13, 2024

Uns macho feio desse falando da YASMIN

que insalubridade -- this is cinema (@ladylouka) January 13, 2024

Rodriguinho falando que Yasmim Brunet nao esta bonita pq esta velho agora. Fotos de ambos com 35 anos abaixo para efeito de comparação pic.twitter.com/zhOJHBNxYu -- Gui (@theguirocha) January 13, 2024

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet?

