Na UTI de hospital, Evaristo Costa atualiza estado de saúde

O jornalista Evaristo Costa detalhou seu estado de saúde após ter sido internado por complicações relacionadas à Doença de Crohn - inflamação do trato gastrointestinal, na última sexta (12).

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o apresentador, que atualmente mora na Inglaterra, explicou a sua situação. "E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações. E agora para a emergência de novo. Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais"

Evaristo disse que além da dor, estava sentindo outros sintomas. "Muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções"

Ele precisou passar a noite na UTI. "Como não consigo dormir, resolvi dar uma volta pelo hospital de cadeira de rodas porque não tenho forças pra andar. Brincadeira, claro. Vou ter que passar a noite na UTI"

Na manhã deste sábado (13), ele tranquilizou os fãs. "Um homem de banho tomado e sem dor não quer guerra com ninguém"