MC Daniel mostra música feita para Yasmin e pede rejeição máxima a Nizam

MC Daniel defendeu Yasmin Brunet após os comentários de Rodriguinho e Nizam sobre o corpo da atriz no BBB 24 (Globo). Em seus stories, hoje (13), o artista mostrou a faixa que escreveu para ela e pediu rejeição máxima para o pipoca Nizam se ele for ao paredão.

Quero esse Nizam no paredão, vamos tirar ele com rejeição máxima, só isso que peço para vocês, a maior da história. Daniel

O que aconteceu

"Só Olha". O funkeiro revelou no Instagram que escreveu sua parte na faixa "Só Olha", com os cantores Gaab e WIU, com inspiração em Yasmin - a música tem versos como: "Se sente gostosa ouvindo Daniel / Picota burguesa / Cara de princesa".

"A mina é perfeita, parece que nem c*ga". Daniel, com quem Yasmin teve um curto romance no final de 2023, pediu que seus seguidores tirem Nizam e criticou: "Falar do corpo dos outros, logo ele".

"Ela vai ficar muito feliz com o carinho". Depois de falar de Nizam, Daniel postou foto com Yasmin e disse que ela estava "um pouco insegura" antes do reality, mas, que ele sabia que o pessoal iria "se surpreender com ela".

Falas dos brothers

Nizam e Rodriguinho fizeram comentários sobre o corpo da atriz. No quarto do líder, os dois brothers falaram que Yasmin Brunet é "bem bonita", mas "o corpo está meio estranho" e que ela "está comendo muito".

"Eu acho ela bem bonita, mas ela está mais velha hoje. Mas é bonita. Não estou falando do rosto, o rosto é lindo. O corpo está meio estranho. Você percebe que ela largou a mão", falou Rodriguinho.

EITA! Brothers tecem críticas ao corpo de Yasmin Brunet: "Já foi melhor! [...] Corpo estranho!"



Nizam: "Vocês respondem. Vocês acham a Yasmin Brunet de corpo?"



Vinicius: "Eu não gosto de loiras."



Nizam: "Não tô falando da cor do cabelo. Você são um bando de cu!"? pic.twitter.com/dTpL7gUbax -- Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 13, 2024

