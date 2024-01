MC Cabelinho diz preferir poligamia: 'Tenho muito amor para dar'

MC Cabelinho, 27, em entrevista ao podcast Tet a Tet:

Não é monogâmico: "No momento, para mim, [prefiro] poligamia. Tenho muito amor para dar. Eu enjoo muito rápido das coisas e das pessoas". Ele namorou a atriz Bella Campos por cerca de 11 meses entre 2022 e 2023, e vive um affair com a rapper Slipmami.

Não quer reverter a vasectomia: "Não posso ter filhos. Não sei se eu vou reverter minha vasectomia. Acho que prefiro adotar".

Ele assumiu já ter brochado e já ter feito uso de anabolizantes. "Já brochei, é normal, acontece. Já tomei Hemogenin, uma droguinha aí para me deixar forte. Só que eu parei de malhar. Voltei agora. Vou tomar algum bagulho para ficar sarado logo".

Experiência negativa com maconha: "Já 'dei teto' de maconha, lá no morro. Nunca mais fumei depois disso. Estava fumando com os moleques, fumamos um atrás do outro e passei mal. Depois desse dia, nunca mais fumei maconha".