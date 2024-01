MC Bin Laden revela estratégia no BBB 24: 'Eu posso blefar aqui dentro'

MC Bin Laden revelou sua estratégia de jogo no BBB 24 em conversa com Isabelle. O funkeiro fazia companhia para a sister na parte externa da casa enquanto ela encarava o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Bin Laden abriu o jogo para a sister sobre sua a estratégia. Ela estava desconfiada de que o músico não gostava dela.

Para tranquilizá-la, o funkeiro foi sincero. Ele disse que está muito focado e que pensa no jogo o tempo todo.

Bin Laden admitiu usar blefe como estratégia. "Às vezes, eu posso blefar para alguém aqui dentro. Tá ligado? Não para manipular ninguém, mas só com intenção de saber alguma coisa do jogo. Mas, normalmente, eu não faço muito isso. Prefiro fazer, entender que o jogo tá acontecendo. É um jogo de conversação, de interação."

O funkeiro justificou o plano ao citar sua experiência de vida. Para ele, as dificuldades pelas quais passou em sua jornada o fizeram mais forte e querer ganhar sempre.

