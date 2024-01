Mãe de Alane detona Nizam e não quer brother como genro: 'Destrata mulher'

Aline Dias, mãe de Alane, do BBB 24, afirmou que não quer Nizam como genro, após a sister se aproximar do brother no reality.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Aline repercutiu uma declaração de Nizam de que ela terá "o melhor genro". A mãe de Alane rebateu, disse que seria "frustrante" ter um genro como Nizam e chamou o brother de pessoa "manipuladora" que "destrata mulheres".

"Eu jamais gostaria de ter um genro com um comportamento desse, uma pessoa manipuladora, que destrata as mulheres, e a última coisa que eu queria era ter um genro assim na minha vida", declarou.

Em outra postagem, ela agradeceu o carinho dos fãs e pediu orações para a filha no reality. "Minha filha amada teu coração é gigante. Fique perto de pessoas do bem como você. Nós te amamos muito".

Nizam e Alane se aproximaram no começo de BBB 24. Os dois já dormiram juntos e trocaram carícias, mas a sister disse que não pretende ir além, o que frustrou o brother, que tinha outras pretensões. Entretanto, até o momento, os dois estão juntos e podem formar o primeiro casal do BBB 24.

