Luiza Brunet detona Rodriguinho após comentários sobre corpo da filha

Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, detonou os brothers que criticaram o corpo da filha no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Nizam, Rodriguinho e Vinícius comentaram sobre o corpo de Yasmin Brunet. Nizam disse que a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho". Vinícius disse não gostar de loiras, já Rodriguinho afirmou que Yasmin "já foi melhor".

"Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", disse Rodriguinho.

No Storie do Instagram, Luiza Brunet detonou a postura dos brothers. "Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza", disse.

A modelo ainda repudiou a fala de Rodriguinho e citou o caso de agressão envolvendo a ex-esposa do cantor. "Pai de cinco filhos e agressor de mulher", escreveu.

BBB 24: Luiza Brunet detona brothers que criticaram o corpo da sua filha, Yasmin Brunet Imagem: Reprodução/Instagram

