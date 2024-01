Luísa Sonza e mais: quem são as famosas com quem Vanessa Lopes já ficou

Confinada no BBB 24, Vanessa Lopes elogiou Giovanna e disse que a sister faz seu "tipo de mulher". Fora do reality, a tiktoker já se envolveu com outras mulheres famosas, a exemplo de Luísa Sonza.

O que aconteceu

Discreta em relação à própria intimidade, Lopes rejeita rótulos sobre sua sexualidade e diz não saber se é bissexual porque nunca manteve relacionamento sério com outra mulher, apenas casos.

Em entrevista ao PodCats, em dezembro de 2022, a influenciadora disse já ter ficado "com muitas mulheres", embora "nunca" tenha se apaixonado por nenhuma. "Eu não sei se sou bi, porque eu nunca me apaixonei por uma mulher. Já fiquei com muitas, já me relacionei de algumas formas, mas nunca me apaixonei".

Entre as mulheres famosas com quem Lopes já se envolveu, está Sonza. Ela admitiu o affair com a cantora no mesmo podcast, ao ser questionada pelos apresentadores. Entretanto, ela deu maiores detalhes, se foi apenas uma vez ou algo mais duradouro.

Vanessa também já ficou com a influenciadora Lara Silva. As duas foram clicadas aos beijos na Farofa da Gkay, em 2021. Além das duas famosas, Vanessa já ficou com outras mulheres anônimas, algumas, inclusive, que ela apresentou para os pais, conforme publicações nas redes.

Mas e a Giovanna? Em relação a colega de BBB 24, Vanessa Lopes admitiu que Giovanna é seu "tipo total de mulher", mas descartou viver um relacionamento dentro do jogo. Nas redes, os fãs começaram a shippar as duas.

