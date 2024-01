Luigi chora no BBB ao lembrar discriminação no trabalho: 'Minha aparência'

Lucas Luigi se abriu para os brothers no BBB 24 (TV Globo) e contou que era discriminado quando trabalhava como dançarino.

Ele conversava com Deniziane, Lucas Henrique e Matteus no Almoço do Anjo quando foi às lágrimas contando que era dispensado devido às suas características físicas.

Luigi: "Não gosto de chorar. Não gosto. Pra mim, é uma fraqueza. Mas muitas vezes eu não participava de clipes não pela minha habilidade, mas pela minha aparência".

Deniziane: "É que a gente não acredita na gente".

Luigi: "Nem um pouco. [A gente] Para de acreditar por causa desse tipo de coisa. Pô, a minha esposa dança, e eu danço. Mano, parei de entrar em roda de dança, parei de entrar em evento totalmente. Eu falei: 'Dois artistas, juntos, com filho, não vai dar certo. Então vai você, que é linda demais e dança pra c*ralho também, e eu vou ser teu suporte aqui fora. Vou trabalhar para te dar do bom e do melhor, o conforto que você e meu filho merecem".

