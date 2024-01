Lívia Andrade após tirar sapo de casa: 'Menos veneno que a língua do povo'

Lívia Andrade retirou com as mãos um sapo que estava na porta de sua casa, na tarde da última sexta (13) e brincou sobre o veneno do animal.

O que aconteceu

A apresentadora fez Stories no Instagram para mostrar o sapo. "Olha o tamanho do sapo que quer ficar aonde? Na porta de casa. Não. Vou pegar o bichinho e levar ele para longe, para a natureza, porque ninguém é obrigado a tropeçar no senhor"

Meio quilo de sapo. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu ver onde eu vou colocar ele para ele ficar confortável. Bonitinho, gente, tem olho verde. Quem sabe a gente dá um beijinho e vira príncipe , Lívia Andrade

Seguidores comentaram sobre a coragem de Lívia e ela brincou sobre o veneno do sapo. "Medo eu tenho de gente do mal disfarçada de gente do bem, é disso que eu tenho medo"