Juninho acusa Thalyta após votação no BBB 24: 'Intenção de votar em mim'

Juninho e Thalyta bateram boca após a formação do segundo Paredão do BBB 24. O motoboy acusou a sister de ter planejado votar nele.

O que aconteceu

No banheiro da casa, Juninho explicava a Nizam a briga que teve com Thalyta antes da votação. O brother argumentou que os dois se desentenderam após a sister não ouvi-lo em uma discussão sobre jogo.

Thalyta apareceu e ficou ouvindo a conversa. Ao lado de outros brother, a advogada deixou que Juninho se explicasse antes de rebater.

O motoboy admitiu ter ficado irritado durante o papo, mas acusou a participante de também levantar a voz. Segundo Juninho, ela o acusou de ter feito coisas que ele afirma não ter feito.

Ao rebater, a sister o acusou de querer combinar voto. "Porque você já estava na intenção de votar em mim", respondeu Juninho.