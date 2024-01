Discreto, saiba quem é Antonio, irmão mais novo de Yasmin Brunet

Assim como o pai de Yasmin Brunet, o argentino Armando Fernandez, seu irmão, Antonio, também declarou torcida para a participante do time Camarote do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Com 24 anos, Antonio é o irmão mais novo de Yasmin Brunet. Discreto nas redes sociais, ele possui apenas 13 publicações no Instagram e pouco mais de cinco mil seguidores.

Antonio desejou boa sorte para a irmã no BBB 24. "Hoje começa o BBB 24 com a minha querida irmã Yasmin Brunet eu tenho certeza que vai conseguir ir muito longe Porque ela é uma pessoa muito boa e legal. Te amo!", escreveu em uma publicação.

O jovem namora há seis anos com a veterinária Marcella Duque, 25. "Ele é discreto, mas está feliz e torcendo muito pela Yasmin. Os dois cuidam um do outro, se amam muito. Todo irmão briga, porém, na grande maioria das vezes, eles se dão muito bem. É sempre divertido quando estamos juntos. Eles são bem engraçados. É impossível ficar triste com eles", disse Marcella ao O Globo sobre a relação de Yasmin e Antonio.

