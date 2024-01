Griphao revela complexo com nariz, mas tem outra prioridade

Bruna Griphao falou à Marie Claire sobre ter um complexo com o seu nariz e tratamentos estéticos.

A ex-BBB se arrependeu de mexer no nariz por estética. "Eu tinha complexo com o meu nariz e fiz uma rinomodelação [técnica de preenchimento que utiliza o ácido hialurônico de alta densidade]. Em dois dias me achei horrorosa e tirei. Doeu muito, foi o que eu mais me arrependi de ter feito. Sobre a boca, eu quero um aspecto mais natural. Não tirei tudo, só uma parte que estava dando uma aparência mais artificial."

No entanto, ela ainda pensa em operar o nariz. "Coloquei boca e tirei, estou tentando ficar com o aspecto mais natural na boca. Fiz micropigmentação na sobrancelha, cílios e unhas. Nunca fiz nenhuma cirurgia estética. Tenho vontade, sim, de operar meu nariz futuramente, talvez um dia."

Sua prioridade hoje é ser saudável. "Hoje, acho que principalmente depois do BBB, eu me tornei uma mulher muito mais livre e muito mais segura. Todo mundo tem questões de autoestima e eu não fujo disso, passei por muitas dessas delas. Mas, hoje, me sinto uma mulher muito mais livre e mais confiante. Minha prioridade é ser saudável, estar bem de dentro para fora e me sentir bem comigo mesma. Sinto que já fui muito presa e querendo me encaixar. Eu já sou uma pessoa padrão, mas todo mundo sofre pressão estética. Só que sinto que tenho além disso para acrescentar. O interno é muito mais valioso."