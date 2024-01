Gretchen detona Rodriguinho por falas sobre Yasmin Brunet: 'Machista boçal'

Após Rodriguinho fazer comentários críticos ao corpo de Yasmin Brunet no BBB 24, Gretchen usou as redes sociais para detonar o cantor.

O que aconteceu

Cantora chamou Rodriguinho de "boçal, machista e preconceituoso". "Não existe homem mais boçal do que esse Rodriguinho. Ele foi xenofóbico com a Isabelle, desrespeitoso com a Yasmin. Onde já se viu dizer que a Yasmin tá velha, tá largada? Um mega desrespeito, não interessa se ela estiver velha, gorda, magra, largada".

Gretchen recomendou que coloquem um "espelho bom" para os brothers olharem para si mesmos. "Acho que ele [Rodriguinho] não tem espelho na casa dele, porque não é possível ele conseguir falar que a Yasmin está daquele jeito e ele não se olhar. Primeiro ele tem que se olhar para depois ele falar de uma mulher daquela".

Famosa afirmou que "nenhum homem tem direito de fazer o que aqueles caras estão fazendo" com Yasmin e disse "ser ridículo e baixo" querer ver a modelo tomar banho. Ela também criticou os comentários feitos pelo pagodeiro sobre o Davi.





