Gil do Vigor critica fala xenofóbica de Rodriguinho no BBB: 'Falando m*rda'

Gil do Vigor criticou falas consideradas xenofóbicas no BBB 24 (TV Globo).

O ex-participante do BBB 21 se manifestou em suas redes sociais após Rodriguinho perguntar por que colocaram Davi no reality show, já que o elenco já contava com um baiano.

Gil analisou uma fala dita por Rodriguinho e detonou o brother . "Entra ano, sai ano, e os machos escrotos continuam falando m*rda em rede nacional. E, agora, xenofobia, um monte de coisa, né? Mas é interessante falar, porque, infelizmente, ainda é um pensamento muito cultuado que o nordestino, para ser colocado [no BBB], é como se fosse um favor que estivessem fazendo. Como se a gente não tivesse capacidade. Então [quando perguntam] 'pra quê tanto nordestino aqui?', é como se fosse um favor. E nós temos tanto merecimento como qualquer outra pessoa, gente. Isso é muito triste!", disse.

. "Fora que tem a xenofobia também por chamar sempre o nordestino pelo Estado dele. Isso é muito feio, gente! Por exemplo: o meu nome é Gilberto, eu não sou "Pernambuco". O Davi, o nome dele é Davi, não é "Bahia". Tem que respeitar as pessoas, entendeu? Isso, infelizmente, ainda é muito cultuado". "E, fora isso, tem a questão de nós sermos comuns. Gente, é muito bom ser comum! O Big Brother é uma representação, as pessoas querem se sentir representadas. Então é uma honra sermos pessoas comuns, porque nós conseguimos representar uma grande massa da população que gostaria de estar lá dentro, e não está".

Por fim, o ex-BBB ironizou: "Agora, realmente, viu? Os machos escrotos são tão especiais! Eles são, eles são... A rejeição, o ranço que nós temos por eles é uma coisa muito especial, direcionada só pra eles. Ai, Brasil!".

Entenda

Rodriguinho debochou de Davi e disse que o brother "não tem nada". "É só um cara comum da Bahia. O que ele tem a mais? Fala pra mim!", comentou.

Pizane, que também é baiano, respondeu: "Também não tenho história nenhuma a contar, também sou só um cara da Bahia."

O pagodeiro, porém, voltou a debochar: "Já tinha você, pra quê outro, igual?".

