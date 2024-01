Gil do Vigor critica brothers por machismo no BBB 24: 'Machos não aprendem'

Gil do Vigor criticou participantes do BBB 24 (TV Globo) por comentários considerados machistas no reality show.

"Tem gente se cagando pesado no BBB! 24 edições e os machos não aprendem. Sério mesmo, toda edição os machos héteros cagam pela boca. Seria efeito causal ou apenas correlação? Porque não é possível", disse o ex-BBB, em post no Twitter.

"Meu ponto é, tanta coisa acontece todo ano, que esperamos evolução. Que você que tente ir ao BBB busque aprender e mudar! Mas não, é só cagada", completou.

O que aconteceu

Nizam opinou sobre o corpo de Yasmin Brunet , dizendo que ela "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".

, dizendo que ela "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho". Rodriguinho respondeu que a sister "já foi melhor" . "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", falou o pagodeiro.

. "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", falou o pagodeiro. Em seguida, os brothers tentaram assistir Yasmin tomando banho.

