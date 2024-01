Atriz de 'Renascer' diz já ter tido dificuldade em relações por transfobia

Gabriela Medeiros, 22, vai ser a Buba no remake de "Renascer", próxima novela das 21h da Globo. Ela falou ao jornal O Globo:

A atriz, que também é uma mulher trans, disse que já sofreu preconceito nos relacionamentos. "Os homens, no geral, compactuam com um raciocínio muito machista, o que às vezes dificulta um relacionamento. Mas a novela está aí para mostrar que, independentemente de qualquer coisa, o Zé Venâncio a ama para além desse preceito estabelecido pela sociedade. E isso é muito potente. Acredito que através da ficção podemos construir novos horizontes para ampliar o nosso olhar, pois o amor é um sentimento inexplicável, que vai além de qualquer preconceito ou estigma."

Gabriela é formada em psicologia e já trabalhou em uma multinacional, assim como a personagem. "Se isso não for destino, eu já nem tenho mais palavras (risos). Mas é isso. Eu estava tomando o mesmo rumo que a minha personagem, e isso foi uma das surpresas que eu e o Bruno Luperi (autor da novela) tivemos juntos. Fico encantada com essa similaridade entre mim e a Buba, o que só intensifica essa vivência em cena."

Ela começou a fazer teatro aos 14 anos, e teve apoio de Bárbara Paz. "Acabei interrompendo o processo [do teatro] na época do vestibular. Até que um dia cruzei com a Bárbara Paz num dos ateliês que frequentamos em São Paulo, mais conhecido como Fonte. Ela me filmou numa situação ocasional e dali em diante as coisas começaram a se encaminhar. A oportunidade para a novela surgiu através de Marcela Bergamo, produtora de elenco, que entrou em contato comigo para realizar o teste para "Renascer". Foram três testes e um processo intenso, mas, ao mesmo tempo, gratificante.

A atriz afirma que Buba é tão múltipla e tão ampla que vai abrir horizontes. "Cada indivíduo receberá essa história de uma forma única. Acima de tudo, o que eu espero transmitir para os telespectadores brasileiros é o amor. E também o respeito. O respeito por si só é imprescritível. É isso que falta para as pessoas hoje em dia."