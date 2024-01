Filho de Zé Vaqueiro não precisa de sedação: 'Tenho fé que vai para casa'

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Arthur. O pequeno nasceu em julho do ano passado e está internado na UTI desde então, porque nasceu com síndrome de Patau.

O que aconteceu

Ingra Soares fez postagem no Instagram. A influencer falou que o filho é uma verdadeira benção e não precisa mais ficar sedado — só está tomando remédios para infecção.

Está esperto, muito esperto, é lindo de ver. Acho que está mais perto de ele ir para casa. Ele tinha umas quedas de saturação, na primeira vez Zé e eu ficamos mal porque não sabíamos lidar com isso, é bem difícil ver um bebezinho passando mal.

Ingra Soares, nos stories

Arthur está evoluindo. "As quedas de saturação estão menores, estou acreditando muito que essa fase está passando. Os órgãos dele estão amadurecendo. São muitas evoluções, está sendo lindo de ver, cada ponto em que ele está sendo forte."

Bebê já fica em pé. "Ele é muito inteligente. Ele fica em pé! Com pescocinho duro. Entende tudo, as meninas ficam conversando com ele. Fico muito feliz, tenho fé em Deus que isso vai passar e ele vai para casa."