Filho de Rodriguinho revela medo de ver pai cancelado no BBB: 'Todos temos'

Gaab, 25, filho de Rodriguinho, confessou ter medo de ver o pai ser cancelado no BBB 24. O cantor é o atual Líder do reality.

O que aconteceu

Gaab disse que o medo do cancelamento é de toda a família. O cantor afirmou ter consciência dos riscos após o pai entrar no BBB.

Nós todos temos medo. Conversamos sobre isso com ele. Meu pai sabe de todos os riscos, mas a gente costuma brincar que oração de mãe não falha. E minha avó, eu, meus tios, meu primo... estamos muito na torcida e trabalhando para fazer dar certo.

Gaab, em entrevista ao Extra

Apesar do receio, Gaab disse acreditar no pai. "Se sabe que se colocou de forma errada, meu pai pede desculpa. A última coisa que ele quer é constranger alguém ou gerar qualquer tipo de indelicadeza."

Entrar no BBB 24 deixou Rodriguinho apreensivo. Segundo Gaab, ele não via o pai assustado como nos dias anteriores ao confinamento há muito tempo.

A família está unida na torcida pelo cantor. Gaab revelou que os parentes fizeram um grupo no WhastApp para conversar sobre Rodriguinho no BBB 24 e se falam todos os dias.