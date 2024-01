Randy Nicolau, ex-presidente da Playboy Entertainment, colocou à venda sua mansão da Flórida por US$ 19,95 milhões de dólares, o equivalente a R$ 96,8 milhões na cotação atual.

O que aconteceu

Com seis quartos e oito banheiros, a casa ainda está em obras. O imóvel deve ficar pronto em junho e fica na comunidade de Hidden Harbour, em Siesta Key, uma ilha barreira na costa de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos

A mansão foi criada pelo escritório de arquitetura DSDG que apostou no design moderno. A sala de estar é conectada com a sala de jantar e todas as áreas de estar têm paredes de vidro.

O segundo andar da casa tem um salão de jogos. A suíte principal tem varanda privada, espaçoso closet e uma banheira. Os outros cinco quartos também têm banheiros privativos.

Na área externa, há piscina com borda infinita e equipamentos pesca. Também há um amplo deck com bar molhado, spa e fogueira.

Ex-presidente da Playboy coloca mansão à venda por R$ 96 milhões Imagem: Zillow