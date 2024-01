Ex-affair de Neymar diz ter recebido R$ 10 mil por roupa usada com jogador

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, disse ter recebido R$ 10 mil reais por uma peça usada por ela no dia em que saiu com o jogador.

O que aconteceu

Uma pessoa teria oferecido o valor pela peça usada. Fernanda postou o print da mensagem supostamente recebida no direct. A pessoa em questão enviou: "Oi, Fernanda pago, 10k em qualquer peça que você tenha usado no dia que saiu com Neymar. Você topa? Se sim, já manda a sua chave pix".

A influenciadora mandou a chave pix na suposta troca de mensagens. Depois, postou o comprovante da transferência de R$ 10 mil. "Mano, não creio. Pode deixar que já já envio", disse Fernanda.