Enquete UOL: Paredão tem disputa surpreendente no BBB 24; veja parcial

O segundo paredão do BBB 24 está definido e mais três participantes estão na disputa para permanecer na casa. A berlinda é formada por Davi, Juninho e Thalyta.

Neste paredão, os telespectadores devem votar em quem fica no programa.

O que diz a enquete

A parcial da enquete mostra Juninho como favorito para seguir no reality da Globo. O motoboy está na liderança com 38,76%.

Thalyta e Davi travam uma disputa acirrada pela permanência. Ambos tiveram conflitos na casa após a votação do paredão.

A enquete mostra a sister com uma pequena vantagem sobre o concorrente para ficar.

Thalyta tem 30,94% e é a segunda favorita para permanecer no BBB 24.

Na terceira colocação aparece o motorista Davi, com 30,53%, porcentagem que o coloca como o possível segundo eliminado da casa.