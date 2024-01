Enquete BBB UOL: Reviravolta deixa participante perto da eliminação

O segundo Paredão do BBB 24 continua em andamento. Puxada pelo contra golpe, Thalyta é a favorita para deixar o reality.

A última atualização da enquete UOL, realizada às 8h05 (de Brasília), mostrava que a sister estava na disputa contra Davi.

Neste paredão, os telespectadores devem votar em quem fica no programa.

O que diz a enquete

Davi é o mais votado para ficar na casa. O motorista de aplicativo ultrapassou Juninho na preferência do público e está com 36,01% dos votos.

Juninho, por outro lado, caiu para segundo. O brother agora tem 34,55% dos votos.

De acordo com a parcial enquete, Thalyta deve ser a próxima eliminada do BBB 24. Advogada é a menos votada para ficar, com 29,44%.