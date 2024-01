Davi, Juninho e Thalyta defendem permanência no BBB 24

Davi, Juninho e Thalyta estão disputando a permanência no segundo paredão do BBB 24 (Globo). Logo após a formação, os emparedados se defenderam e contaram por que devem continuar no jogo.

Davi

Estou bem posicionado dentro da casa, até agora não cometi falha nenhum dentro da casa. Acho que o voto do Rodriguinho foi um voto com emoção, e não estratégia e, pra mim, isso faz dele um péssimo jogador.

Juninho

Eu sinto que eu estou contribuindo com a movimentação do jogo, de forma franca e sincera com os colegas. Eu sinto que tem muito mais perdida no jogo de fato e eu acho que ainda mereço a oportunidade de mostrar um Juninho que ainda tem muito a contribuir.

Thalyta

Isso aqui sempre foi meu sonho. Não vou falar que eu sei jogar, mas eu estou tentando e eu estou me superando todo dia. Eu espero que o Brasil esteja vendo quem eu sou. Se for suficiente, ótimo. Se não for, lá fora eu corro atrás dos meus sonhos.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

