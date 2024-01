De Wanessa a Yasmin Brunet: 9 celebridades que aderiram ao veganismo

Uma das pautas que o BBB 24 já trouxe em poucos dias desde sua estreia é o veganismo, já que duas das participantes, Wanessa e Yasmin Brunet são veganas. Veja abaixo 10 celebridades adeptas da prática:

Wanessa

Wanessa Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Em um momento no BBB que viralizou, a cantora estava em uma conversa com Yasmin Brunet quando tentou matar um mosquito. A modelo alertou que ela deveria evitar o ato, já que é vegana. A cantora respondeu: "Não, com o mosquito que está tentando me picar eu não sou não.".

Wanessa aderiu o veganismo após voltar a se relacionar com Dado Dolabella. Em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, ela comentou que a nova dieta fez com que ela desinchasse.

Nesta semana, o ator compartilhou sua preocupação sobre a namorada não se adaptar a pressão e voltar para uma dieta onívora durante sua participação no programa.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet é vegana há seis anos Imagem: Reprodução/Instagram

A modelo já era vegetariana há seis anos quando resolveu virar vegana, em 2015.

Não como nenhum animal e também nada de origem animal. Assisti a muitos documentários, filmes e li livros sobre isso. Já não consigo, vejo animais no meu prato como cadáveres e meu corpo seria um cemitério se comesse eles

Yasmin Brunet em entrevista ao portal Ego.

Ela cozinha e dá diversas dicas aos seus seguidores nas redes sociais, muitos dos quais relatam ter mudado a dieta por conta da influência de Yasmin.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Eu sou vegana e muito natureba por uma questão de ideologia também. Não como fritura, não bebo refrigerante e sou muito regrada todos os dias. Amo verduras e legumes, como brócolis como se fosse doce de leite

Isabelle Drummond ao Extra, em 2022.

A atriz, que segue a dieta vegana desde 2016, é intolerante à lactose e contou em entrevista a Jô Soares que fez a transição alimentar aos poucos.

O vegano não come nada que tenha a origem animal, derivado de leite, de nada. Eu não indico que ninguém faça isso de uma vez. Eu sou intolerante à lactose, então fui aos pouquinhos.

Ela ainda revelou para a Marie Claire que o primeiro passo foi se tornar vegetariana e que a mudança teve a ver com a filosofia de vida que segue.

Sempre tive paixão por animais e não concordo com a forma como são tratados. Tenho uma relação forte com a natureza. Fui me informando aos poucos e aprendi muito antes de começar [a ser vegana]

Luisa Mell

Luisa Mell irá construir santuário para animais silvestres e exóticos Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecida por seu trabalho em defesa dos animais, a apresentadora já revelou no programa Pânico, na rádio Jovem Pan, que não mata nenhum tipo de bicho, nem barata.

Entra um mosquito no carro e eu digo: 'deixa, eu vou conversar com ele e ele vai sair. Eu abro a janela e digo: 'vai embora, por favor'; e o mosquito vai. Você sabia que a barata também tem nojo de nós? Se você encostar na barata, ela também vai se limpar depois

É uma filosofia de vida não compactuar com o sofrimento que os animais passam simplesmente para que a gente se satisfaça. Como mãe, me sinto na obrigação de passar tudo que sei para o meu filho. Criança tem que comer bem, e isso ele faz

Pink

Pink é vegana desde os 17 anos Imagem: Reprodução/Internet

Desde os 17 anos, a cantora optou por seguir o estilo de vida vegano, defendendo a causa animal ativamente e abrindo mão de alimentos de origem animal, bem como de vestimentas e de cosméticos também

Stella Mccartney

Stella McCartney Imagem: Getty Images/ Glamurama

Estilista favorita de Luisa Mell, Stella é uma ativista da moda sustentável, que não usa couro nem pele animal em suas criações.

Nós acreditamos que nenhum animal deve dar sua vida pela indústria fashion

Ela foi a responsável por fazer o vestido de Gisele Bündchen para a cerimônia do Green Carpet Fashion Awards, em Milão, na qual a modelo foi a primeira ganhadora do prêmio Eco Laureate por usar sua influência, como uma das modelos mais conhecidas do mundo, para trabalhar em prol das causas ambientais.

Venus Williams

Venus Williams no SAG Awards 2022 Imagem: Getty Images

A atleta recebeu o diagnóstico de síndrome de Sjorgen [doença que provoca cansaço e dores nas articulações] e, aconselhada por seu médico, adotou uma dieta vegana.

Eu acho que [o veganismo] me ajudou. Acredito que é ótimo para uma estabilidade de longo prazo

Venus Williams ao Huffpost.

Irmã de Venus, a também tenista Serena Williams, resolveu adotar a dieta em 2012 em apoio à irmã mais velha.

Elas obtêm as proteínas necessárias de feijões, castanhas, quinoa, lentilhas, folhas e verduras. Serena, no entanto, vez ou outra abre mão da dieta e come algumas iguarias, como frango frito. Porém, durante os torneios que disputa se mantém focada no veganismo.

Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel Imagem: Reprodução/Divulgação

Em 2023, durante a palestra "O Futuro é Vegano", Xuxa compartilhou sua experiência ao aderir a essa prática, destacando como ela contribui para a preservação do planeta e como impactou positivamente sua própria vida.

A apresentadora expressou sua crença na importância da prática, revelando seu desejo de transmiti-la para um futuro neto. A apresentadora tem manifestado ansiedade para se tornar avó, e pode contar com o apoio de sua filha Sasha, que, embora não seja tão radical no consumo de produtos de origem animal, adota uma dieta vegetariana.

Aos três anos de idade, parei de comer carne. Acredito que não há como escapar de ser [vegano]. Se meu neto quiser experimentar carne, vou ficar chateada. Mas, para assustar a criança, posso oferecer um 'defunto'. É claro que estou brincando. Não sou tão ativista assim.

Dizem que as avós estragam, não é? Eu vou estragar com balinhas, biscoitos, tudo 'veganinho'. Não há outra maneira. Nunca dei carne para a Sasha. Um dia, ela quis experimentar e não se sentiu bem. Isso me deixou muito feliz. Não porque ela tenha passado mal, obviamente, mas porque ela não continuou com isso (...) A alimentação vegana é desafiadora, mas mudar os hábitos é uma necessidade

Ariana Grande

Ariana Grande VMA 2020 Imagem: Reprodução/Instagram

Eu acredito firmemente em uma alimentação à base de ingredientes vegetais integrais, que pode prolongar sua expectativa de vida e fazer de você uma pessoa mais feliz em todos os sentidos

Ariana Grande ao ao Daily Mirror.

Ela tornou-se vegetariana em 2011 depois de assistir a um documentário sobre o tema. Em 2013, no entanto, Ariana contou aos fãs pelo Twitter que estava adotando a dieta vegana e, desde então, exige cardápios completamente à base de plantas, conforme explicou para a MTV.

Apesar do apoio dos fãs, a cantora garantiu que ter uma família de origem italiana tornou muito difícil a mudança em seu estilo de vida, especialmente pelos avós, que não entendiam quando ela se recusava a comer macarrão com almôndegas, por exemplo.

Anne Hathaway

Anne Hathaway | Bvlgari Imagem: Getty Images

A atriz tornou-se vegetariana em 2010 depois de ler o livro "Comer Animais", de Jonathan Safran Foer. Dois anos depois, durante as filmagens de "Batman", Anne resolveu adotar o veganismo.

No fim das filmagens eu comi quatro pedaços de pizza e dividi uma garrafa de vinho com o meu namorado. Me senti doente. Há tempos não comia assim. Achei péssimo e decidi dar uma chance ao veganismo

Desde então, a atriz tornou-se completamente engajada na causa dos direitos animais. Ela se recusa, por exemplo, a usar ou vestir qualquer figurino que tenha sido feito com animais, como couros e peles. Em "Os Miseráveis", todos os sapatos usados por Anne foram feitos para ela sob medida e com material sintético.

O que é veganismo?

O termo "vegan" (vegano) foi cunhado pela entidade inglesa The Vegan Society nos anos 1940. Apesar da prática de não consumir carne animal remontar hábitos de séculos anteriores, como na Índia antiga, o trabalho da entidade foi um marco para o Ocidente por trazer a definição do que seria o veganismo.

Veganismo é uma filosofia e um estilo de vida que visa excluir --dentro do que é possível e praticável-- todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja para comida, roupas, ou qualquer outro propósito. E, portanto, promove o desenvolvimento de alternativas que beneficiem animais, humanos e o meio ambiente. Na dieta, isso denota a prática de dispensar todos os produtos total ou parcialmente derivados de animais.

The Vegan Society

O veganismo não é estático, está em constante construção e é político. Apesar de a entidade inglesa abordar o veganismo como "filosofia" e "estilo de vida", muitos reivindicam que o veganismo vai além do que se come ou se veste, sendo um movimento político.