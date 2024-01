Corpo de Ton Ferreira será sepultado hoje em SP; cantor estava desaparecido

O corpo do cantor Ton Ferreira será sepultado hoje, às 10h30, no cemitério do Morumbi, em São Paulo. A informação foi divulgada por Adriele Stephanie, viúva do sertanejo.

Morte

A Polícia Civil encontrou na manhã de ontem o corpo de Ton Ferreira, 34, desaparecido há uma semana em São José dos Campos (SP). Cantor sertanejo foi localizado numa área de mata na região leste de São José dos Campos (SP). A informação foi confirmada por Adriele Stephanie, mulher do artista, em contato com Splash.

Caso foi registrado como morte suspeita, segundo a Polícia Civil. "Detalhes serão preservados devido à natureza do óbito", diz a nota oficial enviada à reportagem.

Após identificação, corpo foi encaminhado para exame necroscópico, que investigará causa da morte. Laudo será feito pelo IML de São José, segundo o jornal O Globo.

Ton Ferreira foi visto pela última vez na madrugada da última sexta-feira (5). Ele desapareceu após deixar um show na cidade do interior paulista.

Cantor dava carona ao tecladista de sua banda. "De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34", afirmou a Polícia Civil do Estado de São Paulo a Splash durante a última quarta-feira (10).

Mulher do cantor pediu ajuda aos seguidores para encontrá-lo. "Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia! Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp", escreveu Adriele Stephanie nas redes sociais também na quarta-feira (10).

Quem é Ton Ferreira

Everton da Silva Ferreira tinha quase 20 anos de carreira na música. Ele começou a se apresentar aos 15 anos, com apoio do irmão.

Atuou com bandas e em dupla, mas seguia carreira solo. Ele se apresentava em casas noturnas e em eventos fechados, principalmente na região do Vale do Paraíba.

O artista também era mestre de capoeira. Ele acumulava quase 39 mil seguidores no Instagram.