Ceviche vegano com palmito é a cara do verão! Veja a receita de Isa Otto

O verão chegou com tudo! E que tal se refrescar com um prato leve e fácil de fazer? Convidamos a criadora de conteúdo Isa Otto para compartilhar conosco uma receita de um ceviche vegano.

A receita é perfeita para dias quentes e tem como base palmito e pepino.

Ingredientes

1 vidro de palmito

3 tomates

1 cebola roxa (ou meia, se ela for muito grande)

1 pepino (ou meio, se ele for muito grande)

3 limões

1 laranja

coentro

pimenta dedo de moça

sal

azeite

Ceviche vegano com palmito e pepino de Isa Otto Imagem: UOL

Modo de preparo (rende de 2 a 3 porções)

misture o palmito já cozido com o suco de limão e de laranja, e deixe marinar por uns 10 minutos

em outra travessa, coloque 2 tomates picados (guarde o terceiro), as cebolas em fatias, o pepino em rodelas, sal e azeite; também deixe marinar por uns 10 minutos

enquanto aguarda, pique o coentro e a pimenta (esses dois ingredientes são opcionais e você pode substituir o coentro por cheiro verde)

faça uma espécie de suco pastoso com o tomate que sobrou; pode ser no liquidificador ou num mixer

adicione essa pasta de tomate ao marinado de palmito e depois adicione o conteúdo do marinado de pepino

coloque os temperos (como o coentro e a pimenta) e ajuste o sal, se precisar

decore com chips de batata doce e banana da terra

Bom apetite!

