CES 2024: futuro tem TV transparente, sex toys tecnológicos e óculos com IA

A CES (Consumer Eletronic Show), uma das maiores feiras de inovações do mundo, que acontece anualmente em Las Vegas (EUA), é um termômetro de tendências tecnológicas.

Se depender da edição deste ano, o futuro a curto e médio prazo envolverá TVs transparentes, óculos com inteligência artificial cada vez mais parecidos com armações tradicionais e muitas tecnologias para o prazer humano (que inclui sex toys para diferentes gostos, além de um capaz de carregar o celular).

Essa é a percepção que fica após a reportagem de Tilt passar quatro dias explorando os diferentes pavilhões da conferência, que terminou nesta sexta (12). Confira a seguir realidades e conceitos do que me parece ser um futuro que já chegou ou pode chegar em breve.

Transparência

Duas empresas se destacaram na CES 2024 ao apresentar telas transparentes para TVs e outros displays: Samsung e LG. Cada uma com suas particularidades atraiu a atenção dos visitantes.

Ao circular, foi possível observar diariamente filas e pessoas aglomeradas tentando fotografar e filmar as tecnologias exibidas.

LG e a TV transparente sem fios 4K e sem fios: The Signature OLED T, de 77 polegadas

Signature Oled T Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

A ideia é que o painel da TV se integre ao ambiente em que ela está, funcionando também como parte da decoração —podemos conhecer de perto; saiba mais sobre ela aqui.

Não há datas de lançamento e nem preços. Mas ela vem para o Brasil, afirmou a Tilt Daniel Song, presidente da LG Electronics no Brasil há pouco mais de um ano, e agora, também, da América Latina.

"[A TV] OLED transparente é, sinceramente, uma novidade. E nós vamos levá-la para o mercado do Brasil, para que desfrutem da novidade. Primeiro, ela vai ser lançada nos Estados Unidos, mas depois vou levá-la para o Brasil", destacou.

"Os consumidores brasileiros gostam muito de tecnologia. Então, ultimamente, vários consumidores estão trocando sua SmartTV porque o modelo antigo não está atualizando [...]. Geralmente, são [pessoas] muito mais técnicas, que gostam muito mais de tecnologia e são muito detalhistas", acrescentou Song, ao responder sobre quais são as características únicas do mercado nacional de TVs em relação a outros que a LG atua hoje.

Samsung e seu painel transparente com tecnologia MicroLed (pontos de luz microscópicos, que atingem alto nível de brilho e cor)

É um conceito que, por enquanto, não visa o consumidor final (como oferecer uma TV para a sala de uma pessoa). A proposta é que a tela desenvolvida possa ser usada no comércio e em empresas.

Exemplo da demonstração envolvendo um jogo de futebol Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Para exemplificar a tecnologia, a Samsung montou um longo painel retangular em seu estande. Era como se tivessem duas TVs sobrepostas, sendo a segunda o painel transparente. As cenas de fundo simulavam situações diversas —como as de um jogo de futebol acontecendo em tempo real— e o painel superior exibia imagens mescladas —com dados de placar e dos jogadores.

"Ela é recheada de pontos tão pequenos e sem a parte de trás que é basicamente um vidro que exibe imagens cheias de cor e brilho", explicou à reportagem Guilherme Campos, diretor de produtos da divisão de TV da Samsung.

"Os pontos de luz são colocados atrás de um painel que geralmente tem uma parte plástica segurando toda essa estrutura. A Samsung removeu essa parte plástica e intensificou esse recheio de MicroLeds no painel. Então consigo deixar isso tudo transparente. E cada subpixel desse, que é um chip capaz de gerar iluminação quando ele não demanda luz, fica apagado gerando a transparência", completou.

Óculos de sol com inteligência artificial

Dispositivos de realidade virtual (quando a pessoa fica em um mundo todo digital) e realidade aumentada (quando elementos digitais funcionam mesclados ao mundo real) ainda não são tão populares no Brasil, mas as empresas estão empenhadas em fazer essas tecnologias ganharem tração pelo mundo.

Óculos de realidade aumentada TCL RayNeo Air 2 xr Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Na CES 2024, óculos com inteligência artificial para realidade aumentada chamaram bastante a atenção, basicamente, por três motivos:

Deixou nos últimos anos de ser apenas um conceito e se tornou produto comercializado.

Os avanços na área da inteligência artificial e de processadores fazem com que os aparelhos fiquem mais espertos e com mais recursos.

Por mais que ainda sejam grandes, os modelos devem se parecer cada vez mais com armações tradicionais de óculos de sol --o Ray-Ban Meta, parceria entre as duas empresas em um óculos inteligente superestiloso, está aí para provar.

TCL RayNeo Air 2 xr Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Experimentei dois óculos do tipo e, ao menos nas demonstrações, a experiência na realidade aumentada foi fluida (sem nada travando), curiosa e confortável (todos grandes no meu rosto, porém). Os dispositivos foram:

TCL RayNeo Air 2 xr, lançado em novembro do ano passado nos EUA

Pude jogar um game usando o controle do Nintendo Switch. A tela formada nos olhos chega a 201 polegadas. Seu preço é a partir de US$ 339.

Lenovo Thinkreality A3, apresentado há uns anos

Por enquanto, voltado ao público empresarial, ele pode ser usado como uma extensão do monitor do computador, já que permite criar diferentes estações de trabalho em sua tela. Ele tem sensores que reconhece o movimento das suas mãos.

Na demonstração, consegui pegar a cabeça de um esqueleto e arrastar para cima, para baixo e para os lados. Seu preço é a partir de US$ 1.499,99.

Usando o óculos de realidade aumentada Lenovo Thinkreality A3 Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Sex toy conectados

O mercado de sex toys não ficou de fora do evento. Ainda que com poucos estandes e em localizações mais escondidas dentro de um dos pavilhões principais do Centro de Convenções de Las Vegas, três empresas chamaram a atenção da reportagem com seus produtos novos.

Vibrador e masturbador sincronizados

A empresa norueguesa Ohdoki destacou dois modelos de sex toys: um para pessoas com vagina, o lançamento chamado Oh, e outro para pessoas com pênis, o The Hand, que tem quatro anos de mercado. Ambos funcionam com aplicativo, sistema wi-fi e podem ser usados em sincronia.

Masturbador (esq.) e vibrador (dir.) funcionam em sincronia Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

O vibrador é o destaque da empresa na CES 2024. Ele tem diferentes modos de intensidade e funciona com ondas sonoras. A partir delas, é possível colocar uma música no celular, e o dispositivo vibra no ritmo do som, explicou o brasileiro Thiago Pires, porta-voz da empresa.

O masturbador —vendido no Brasil por R$ 1.349— tem um sistema que permite mudar a velocidade e os movimentos (mais longos ou não). A pessoa pode comprar entre 10 capas com diferentes texturas (existe, por exemplo, uma para simular o sexo oral).

O recurso mais interessante é que os dois podem ser acionados e sincronizados à distância e ao mesmo tempo. Basta configurá-los via aplicativo e um casal pode dar e receber prazer, mesmo em espaços físicos diferentes (como em uma viagem).

Sugador de clitóris 3 em 1 - também carrega o celular

Sugador de clitóris Pulse Galaxie, da Svakom Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Um sex toy que chamou a atenção pela versatilidade foi o modelo da empresa Svakom, que comercializa produtos no Brasil.

É o sugador de clitóris Pulse Galaxie, que ainda funciona como uma bateria externa (via entrada USB-C) e pequeno projetor de luz. Vendido nas cores lilás e preta, ele custa US$ 109.

Masturbador e ejaculação precoce

Tem um sistema de aquecimento interno Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Unir o universo dos sex toys e o de dispositivos de saúde foi a solução encontrada pela empresa Myhixel. Alejandro Antequera Perez, diretor de operações da companhia, explicou a Tilt que o aparelho foi criado por sexólogas e pesquisadores para também ajudar a combater a ejaculação precoce.

Ele possui um sistema de aquecimento para simular o calor do corpo humano, além de um aplicativo que oferece dicas de nutrição, meditação e bons hábitos.

A partir do uso, ele vai reconhecendo padrões da pessoa e usa inteligência artificial para oferecer dicas de como ela pode ter a melhor experiência ao usar o aparelho.

*A jornalista viajou a convite da LG.