Bill Hayes, ator de 'Days of Our Lives', morre aos 98 anos

O ator norte-americano Bill Hayes, que estrelou a novela "Days of Our Lives" por mais de cinco décadas, morreu aos 98 anos.

O que aconteceu

Bill morreu na sexta-feira, cercado pela família. A informação é do TMZ. A causa da morte não foi divulgada.

Ele interpretou o personagem Doug Williams na novela de 1970 a 2023, e conheceu sua esposa, a atriz Susan Seaforth Hayes, durante as filmagens. Em junho passado, o ator comemorou seu 98º aniversário no set de Days of Our Lives.

Carreira

Nascido William Foster Hayes III em Illinois, em 1925, Hayes começou sua carreira como músico e fez sucesso com a música "The Ballad of Davy Crockett" na década de 50. Depois, dedicou-se mais à atuação, e ganhou o papepl em Days of Our Lives.

Seaforth Hayes juntou-se à novela dois anos antes dele, interpretando a personagem Julie Williams. Os dois, que viviam um casal na tela, se tornaram um casal na vida real e estavam casados desde 1974. Em 2018, ele e Seaforth Hayes receberam o Daytime Emmys Lifetime Achievement Awards.

Hayes deixa cinco filhos de um casamento anterior com Mary Hobbs.