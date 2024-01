Bia choca sisters ao explicar como faz cocô no BBB 24: 'É perigoso'

Beatriz fez Wanessa e Yasmin gargalharem ao contar o que precisa fazer para evacuar no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

No quarto, Wanessa, Yasmin e Bia conversavam, quando a sister do grupo "pipoca" explicou como faz cocô.

Bia : "Eu fico 'acocada' [de cócoras]. Eu subo em cima da privada".

: "Eu fico 'acocada' [de cócoras]. Eu subo em cima da privada". Yasmin : "Você não está subindo não, né?".

: "Você não está subindo não, né?". Bia : "Tô, senão eu não cago. Eu não consigo".

: "Tô, senão eu não cago. Eu não consigo". Yasmin : "Você não pode [fazer isso]! É perigoso!".

: "Você não pode [fazer isso]! É perigoso!". Bia : "Não, é perigoso [quando a privada está] solta. Aqui, eles não iam colocar uma privada solta".

: "Não, é perigoso [quando a privada está] solta. Aqui, eles não iam colocar uma privada solta". As sisters do Camarote, então, caíram na risada.

Yasmin : "Imagina esse vídeo do nada! Ela entrando, agachando e cagando!".

: "Imagina esse vídeo do nada! Ela entrando, agachando e cagando!". Bia: "Eu só consigo cagar fazendo isso!".

