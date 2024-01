BBB 24: MC Bin Laden confronta brother e revela seu próximo voto no Paredão

MC Bin Laden foi confrontar Nizam sobre uma atitude do brother ocm Vanessa Lopes no BBB 24 (Globo), e deixou escapar sua próxima opção de voto para o Paredão.

O que aconteceu

Vanessa Lopes conversou com MC Bin Laden mais cedo sobre atitudes de um brother que não gostou de saber. "Vou falar: 'Soube de um negócio, soube que a Alane estava no meio, você tá muito próximo dela. Achei uma sacanagem'. Quem me desaponta foi ele", disse a tiktoker.

MC Bin Laden a aconselhou a não falar com o brother, que se tratava de Nizam. "Você tem que estar um passo a frente.(...) Deixa as máscaras caírem", aconselhou o cantor.

Nizam e Bin Laden conversaram sobre a sister depois. "Só queria entender por que ela foi grossa comigo de graça. (...) Não tenho embate com ninguém. Tenho 32 anos, vou ter embate com pessoa em casa. Tenho mais problemas na minha vida", retrucou Nizam.

O cantor ainda comentou uma de suas estratégias para o próximo Paredão. "A opção de voto que eu tenho hoje é pela pessoa não querer jogar. Minha primeira opção é sempre jogo. A Raquele", afirmou Bin Laden. "A gente conversou e eu já mudei. Ela mostrou que vai entrar pro jogo", respondeu Nizam.

Nossa, eu julguei a Jade e hoje eu vou usar. Vanessa Lopes

Deniziane, então, aconselhou Vanessa a fazer o mesmo de Picon.

Mano, eu vou começar a colocar esparadrapo no meu umbigo real. Vanessa Lopes

