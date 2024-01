Autêntica? Vanessa vira piada após vídeo e conversa com Yasmin no BBB 24

Vanessa Lopes virou alvo de piada dos internautas após um vídeo publicado em suas redes sociais. No clipe, a influenciadora fala sobre autenticidade e os fãs se lembraram da conversa mal resolvida que ela teve com Yasmin Brunet no BBB 24.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A equipe de Vanessa publicou um clipe em seu perfil no Instagram. O vídeo, que faz referência a uma audição para uma campanha publicitária, mostra a influenciadora recebendo "nota zero" em um teste de autenticidade.

O "resultado" do teste chamou a atenção de alguns seguidores. Na publicação, parte dos internautas questionaram a atitude de Vanessa ao chamar Yasmin para conversar sobre a treta envolvendo Gabriel Medina.

Eles a acusaram de não ser autêntica na conversa. "Então foi tudo minimamente calculado? Aquele choro foi cena", questionou uma seguidora.

As cobranças continuaram. "Nada a ver, a menina puxa assunto com Yasmin e agora postam isso? Pareceu planejado", escreveu outra internauta.

Na conversa entre as sisters, Brunet insinuou que gostaria de contar o seu lado no caso envolvendo seu ex-marido, Gabriel Medina, que supostamente viveu um affair com Vanessa. "Foi muito difícil. As pessoas não tinham noção de como foi o término. O que ele fez depois do término... Foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como ele escolheu levar as coisas, não foi legal", disse.

A tiktoker, no entanto, não quis se aprofundar no lado da modelo. "Eu vejo a dor de todos. [...] Não posso falar, porque eu tenho medo. Tenho medo porque sou amiga [dele]", afirmou, dizendo que Medina e outros amigos "foram pessoas que me ajudaram muito".

BBB 24 - enquete UOL: qual participante favorito após primeiro Paredão? Enquete encerrada Total de 8133 votos 32,66% Yasmin Brunet 12,70% Beatriz 11,47% Alane 11,09% Wanessa Camargo 8,26% Davi 4,91% Isabelle 4,59% Nizam 2,84% Vanessa Lopes 1,75% Giovanna 1,68% Deniziane 1,38% Matteus 1,08% Leidy Elen 0,96% Vinicius Rodrigues 0,66% MC Bin Laden 0,52% Rodriguinho 0,49% Marcus Vinicius 0,48% Raquele 0,43% Juninho 0,41% Fernanda 0,34% Michel 0,33% Thalyta 0,32% Lucas 0,30% Lucas Luigi 0,21% Giovanna 0,15% Lucas Henrique Votar de novo Total de 8133 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash