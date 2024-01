Antônio coleciona humilhações e é ameaçado na cadeia: 'Torcer seu pescoço'

De Splash, no Rio

Em cenas que irão ao ar na próxima semana, Antônio é preso por encomendar o assassinato de Lucinda. O delegado Marino consegue juntar as provas após prender o matador encomendado pelo latifundiário. O criminoso vai dedurar Antônio em troca de redução de pena.

Com sangue nos olhos, Marino prende Antônio enquanto ele briga com Aline e Caio nas terras da protagonista — a famosa "terra vermelha" que o vilão tentou roubar de Aline, mas perdeu judicialmente. Além de perder as terras, Antônio também se vê sozinho, sem os filhos por perto e a esposa, Irene, que está fugindo da polícia por matar Agatha.

Ao chegar na cadeia, Antônio logo vai reconhecer o matador que o dedurou. "Você! Não tinha nada que me denunciar! Quando eu sair daqui, vou ferrar com a sua vida!"

O matador de aluguel se irrita, pega Antônio pelos colarinhos e olha bem nos olhos dele, com tom ameaçador: "É bom ficar quieto e não esquecer que só tem nós dois nessa cela. Eu é que posso ferrar com sua vida!"

Medroso, Antônio balbucia pedindo calma e gagueja. "Calma... Eu só quis dizer que..."

O matador não se intimida, e segue: "Eu posso muito bem torcer o seu pescoço... Fica caladinho, que eu nem aguento ouvir mais a sua voz".

Antônio se apequena, vai para o canto e se recolhe.