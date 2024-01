Alane dispara sobre comparação com Marquezine no BBB 24: 'Queria ser eu'

Alane falou sobre a comparação entre ela e Bruna Marquezine em papo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Alane se abriu sobre as comparações que escuta sobre sua aparência e a da atriz Bruna Marquezine. A BBB questionou se a atriz sabia de sua existência num papo com Beatriz, que concordou. 'Deve saber'.

Bailarina confessou que nem sempre gostou desta comparação. "Antigamente eu não gostava. Queria ser atriz, pensava: 'Será que vão achar que sou cover? Sou muito mais que isso'. Mas eu meio que superei porque eu vi que é um elogio".

Alane ainda disse que quer ser 'notada' por Marquezine. "Eu sou fã dela. Queria muito conhecer ela"

"Já pensou ela te segue?", instigou Beatriz.

