Alane desmaia durante conversa com Nizam no BBB 24; Globo se pronuncia

Minutos antes do começo da festa no BBB 24 (Globo), neste sábado (13), Alana desmaiou em conversa com Nizam. No momento do desmaio, ela falava sobre a situação envolvendo Vanessa Lopes, dizendo que não queria omitir as conversas que rolaram na casa.

O que aconteceu?

Alane chamou Nizam na cozinha para conversar sobre uma situação envolvendo Vanessa Lopes.

Durante a conversa, a sister desmaiou nos braços de Nizam, que rapidamente pediu ajuda.

"Eu falei pra ela respirar, respirar", contou Nizam aos brothers, preocupados.

"Ela tava bem. Os caras falaram pra eu sair [do confessionário], que ela ia falar com a psicóloga, mas ela estava bem. Foi ataque de ansiedade. Ela teve um ataque de ansiedade e desmaiou", completou Nizam.

Durante o programa ao vivo, Tadeu atualizou o estado de saúde da sister:

Alane já foi atendida, está tudo bem com ela. Foi só um nervosismo: pressão está ótima, coração está ótimo, a menina está maravilhosa. Ela vai para a festa, vai se divertir. Tadeu

Perfil oficial de Alane se manifestou. No Instagram, os responsáveis pela conta da sister tranquilizaram os fãs e disseram que está "tudo bem com a nossa menina".

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta?

