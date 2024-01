Adiado, Emmy destacará o melhor da televisão na despedida de "Sucession"

Por Lisa Richwine e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O prêmio Emmy, normalmente um dos rituais de tapete vermelho de Hollywood em setembro para premiar o melhor da televisão, será realizado na segunda-feira, em uma cerimônia adiada por causa das greves que atingiram o setor.

"Sucession", da HBO, série sobre a rica, mas miserável família Roy, lidera as indicações, com 27. É esperado que receba o troféu de melhor série de drama pela terceira vez. A maioria dos programas da lista é de serviços de streaming, que conseguiram a sua maior parcela das indicações em todos os tempos.

Os organizadores adiaram a cerimônia inicialmente prevista para setembro porque roteiristas e atores de Hollywood entraram em greve naquela época. As disputas trabalhistas fecharam a produção e a promoção e forçaram emissoras de televisão a preencherem o calendário do outono do hemisfério norte com reprises e reality shows.

Com as greves encerradas, o Emmy dará a Hollywood a chance de destacar séries de TV e streaming como a indicada a melhor comédia, "Abbott Elementary", que retorna à ABC, da Walt Disney, com novos episódios no próximo mês.

"Sucession" encerrou sua quarta e última temporada resolvendo a questão de quem assumiria o império global de mídia da família Roy. Quinze especialistas consultados pelo site Gold Derby foram unânimes ao escolher "Sucession" para ganhar o prêmio de melhor drama novamente.

Alguns observadores de prêmios disseram que "Sucession" também pode levar as quatro categorias de atuação em drama.

(Reportagem de Lisa Richwine)