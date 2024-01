'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 15 a 19/01

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 15 de janeiro

Na disputa do bolo, Daniel acusa Vera de roubo da receita, e ela nega. Mais tarde, a mãe de Romeu descobre que o ingrediente secreto foi usado pelo cozinheiro. Fausto recebe uma carta anônima que acusa o elenco de estar tramando algo. As crianças dizem ao professor que estão preparando uma homenagem a ele no final da obra. Julieta acusa Romeu de ter feito a carta anônima.

Terça-feira, 16 de janeiro

Após a intimação de Domitila, Mariana e Julieta voltam para a casa de Clara. O detetive entrega uma lista com possíveis nomes do pai biológico para Téo e acrescenta que vai desistir do caso por ele ser uma criança. Pedalzera descobre mais pistas para entrar no Mundo da Imaginação. Sophia encontra um possível pai de Téo na festa no CEC.

Quarta-feira, 17 de janeiro

Karen fala para Patrick que se recusa a alterar o desfecho da peça. Príncipe elogia Clara, e Hélio fica incomodado. Para provocar Mauro, Telma anda de mão dada com Mini. Glaucia e Fred contratam pessoas para sabotar a peça. Mariana e Vera se emocionam no espetáculo. Bassânio vê Basílio tentando arrombar uma casa com o pé de cabra.

Quinta-feira, 18 de janeiro

Basílio implora a ajuda de Bassânio e admite estar perdido. Karen não cumpre o acordo com os amigos e continua o roteiro de Fausto. Lívia se aborrece com a irmã. Bassânio convence Basílio a largar a vida do crime. Na hora do bolo, Príncipe chama Leandro e Hélio para cortarem juntos, como símbolo de união. Em uma briga, Glaucia enfia um pedaço de bolo na boca de Amanda.

Sexta-feira, 19 de janeiro

Vera e Mariana também entram na guerra de bolo. Príncipe elogia Clara. Romeu e Julieta afirmam-se apaixonados um pelo outro. Karen derruba a cortina, e todos na plateia assistem à cena dos dois próximos. Romeu fala para Vera que eles mudaram o fim da peça para que ela e Mariana não brigassem mais.