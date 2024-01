Vovó fitness faz procedimento para turbinar bumbum após término de namoro

Andrea Sunshine, 53, mais conhecida como Vovó fitness, passou por um procedimento para turbinar o bumbum após término de namoro.

O que aconteceu

Após o término de um relacionamento, Andrea Sunshine chegou a se afastar por semanas das redes sociais e perdeu oito quilos. Agora, ela passou por mais uma etapa: o procedimento no bumbum.

Ao enfrentar as complexidades da autoestima, a fisiculturista decidiu buscar a intervenção estética. Dessa forma, ela conseguiria alcançar o aumento desejado em seu bumbum, pois encontrava dificuldade em atingir o objetivo apenas com exercícios físicos. "A autoestima é um aspecto crucial da nossa jornada pessoal, e, após o término de um relacionamento, muitas vezes nos vemos refletindo sobre nós mesmos de maneira mais intensa. Eu ponderava muito sobre essa decisão, mas acredito que cuidar de mim mesma, fisicamente e emocionalmente, é uma forma de autocompaixão", disse ela.

Conhecida no universo do fisiculturismo, ela ressaltou a dificuldade em aumentar o volume muscular de áreas específicas do corpo, mesmo com anos de dedicação aos treinos. "Quando a gente malha muito, acaba criando um côncavo nas laterais e isso sempre me incomodou muito. A gluteoplastia foi uma escolha pessoal para sentir mais confiança e conforto".

Ela contou que o procedimento durou apenas quatro horas e com uma recuperação de dois dias. Além do repouso, a Vovó fitness precisa ficar mais quinze dias sem malhar. "Hoje estou feliz com meus 122 cm de bumbum e não deixo de ser atleta por causa disso", enfatizou.

A vovó fitness ainda revelou que foi difícil encontrar um profissional que aceitasse aumentar seu bumbum por causa da idade. "Enfrentei etarismo em clínicas estéticas. Não é porque eu tenho 53 anos que eu não posso aumentar o bumbum. Foi difícil encontrar profissionais".

Andrea reforçou a importância de discutir abertamente esses aspectos, mesmo que isso possa gerar reflexões e debates. "É fundamental normalizar essas conversas sobre procedimentos estéticos, sem julgamentos. Todos temos o direito de nos sentirmos bem na nossa própria pele, independentemente do caminho que escolhemos para alcançar isso".