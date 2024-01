Causa da morte de Sinéad O'Connor é revelada

A cantora Sinéad O'Connor morreu de causas naturais. A informação é do The New York Post.

O que aconteceu

A artista morreu em julho, aos 56 anos, em Londres. "O legista, portanto, encerrou o trabalho na [investigação de] sua morte", informou um representante do Tribunal de Justiça de Southwark, em Londres, ao TMZ.

Na época, as autoridades policiais do Reino Unido informaram que a "morte não estava sendo tratada como suspeita".

Morte e carreira

A morte da artista aconteceu 18 meses após um de seus quatro filhos, Shane, 17, cometer suicídio. Ele escapou de um hospital em que estava sob vigilância. Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio são os outros filhos da cantora.

Amigos contaram como foram "pegos de surpresa" pela morte repentina em casa. Sinead tinha exibido com entusiasmo seu novo apartamento em uma mensagem de vídeo para os fãs no início de julho e planejava o lançamento de seu novo álbum e uma turnê em 2024.

A música "Nothing Compares 2 U", de Prince, foi o principal sucesso de 1990, segundo a Billboard. O'Connor lançou dez álbuns de estúdio ao longo da carreira antes de se aposentar dos palcos em 2021.

O'Connor mudou seu nome para Shuhada 'Sadaqat em 2018. A troca ocorreu quando a artista se converteu ao islamismo e viveu por anos em Roscommon, na Irlanda, e em Londres.

'Plano de ação' para os filhos

Em caso de morte súbita, Sinéad O'Connor deixou um "plano de ação" para os filhos.

À revista People, em 2021, a famosa instruiu como os filhos deveriam agir caso morresse de forma repentina.

A cantora tinha o interesse de proteger sua música, seus bens e sua herança — evitando que outros se apossassem e prejudicassem seus filhos.