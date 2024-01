Saryne: Desesperadas, Yasmin e Vanessa Lopes tinham pressa para se resolver

* Da Redação de Splash

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes fizeram as pazes no primeiro dia de BBB 24. As duas, que se relacionaram com Gabriel Medina e supostamente tinham uma treta aqui fora, se apressaram em resolver as questões sem dar chance ao público de entender o que de fato havia acontecido.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash, Chico Barney afirmou que Yasmin estava com pressa em resolver a suposta treta. "Eu achei que a Yasmin foi com muita sede ao pote. Acho que ela queimou a largada porque ali tinha uma história, um contexto. Para o público absorver esse contexto, ele não sabe, imagino que muitas pessoas se perguntaram o que elas estavam falando"

Teve um desenvolvimento muito rápido da história. Acho que a Yasmin podia ter esperado dois dias, conversado, falado sobre o caso com alguém. Eu senti que elas quiseram passar batido, mas ficou estranho Chico Barney

A apresentadora Bárbara Saryne analisou a postura das influenciadoras e afirmou que ambas "apressaram" uma resolução. "Eu senti desespero de ambas as partes. Senti que a Vanessa estava retraída, Yasmin estava mais afim de falar sobre, mas acho que foi uma pressa em mostrar que estava tudo bem. Acho que isso ainda vai aparecer em algum momento."

Acho que essa mágoa ainda existe e com a convivência ali em algum momento isso vai ser colocado para fora. Senti mesmo desespero e aquela tensão de 'será que ela vai jogar contra mim com isso? Então é melhor já mostrar que está tudo bem'. Senti isso das duas ali Bárbara Saryne

Nem os gases do chato Maycon foram capazes de tirar elegância de Wanessa

O BBB 24 começou com uma prova de resistência valendo a liderança na primeira semana do reality na Globo. O grande destaque ficou para Maycon tentando irritar os demais participantes e a elegância de Wanessa Camargo em driblar a situação.

No Central Splash, Chico Barney criticou o comportamento de Maycon nas primeiras 24 horas de reality. "O grande destaque foi a insuportabilidade do Maycon e o fantástico traquejo social da Wanessa. Eu estava preparado para não gostar da Wanessa, mas eu fiquei muito impressionado porque o Maycon foi extremamente deselegante com as outras pessoas, extremamente intrusivo e mal-educado. O cara tava soltando gases. Não tinha nem um dia de confinamento e o cara já estava literalmente peidando na cara da Wanessa Camargo."

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live: