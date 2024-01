Quem é o comediante que causou mal-estar com Taylor Swift no Globo de Ouro

O Globo de Ouro 2024 aconteceu na noite do último domingo (7) e marcou a estreia de Jo Koy como apresentador. No entanto, diferentemente de piadas engraçadas e indiretas ácidas, o comediante causou desconforto com comentários considerados sem noção.

Joseph Glenn Herbert Sênior nasceu em 2 de junho de 1971. Ele é conhecido profissionalmente como Jo Koy.

Comediante e ator americano, apareceu diversas vezes no "Chelsea Lately". Ele conta também com especiais no Comedy Central e na Netflix.

Filho de pai americano e mãe filipina, ele foi considerado um dos 75 americanos filipinos mais influentes. Suas referências para comédia são: Eddie Murphy, Robin Williams, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Chris Rock e Steve Martin.

Joy Koy no Globo de Ouro 2024 Imagem: Rich Polk/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images

Globo de Ouro

David Mack, editor do BuzzFeed EUA, disse que o monólogo de Koy foi "uma homenagem a 'Oppenheimer': uma bomba". O próprio Koy reconheceu que algumas de suas piadas não eram boas.

Consegui esse show há 10 dias, você quer um monólogo perfeito?

Disse Koy.

Abaixo, uma das piadas feitas por ele:

"Quando o Globes me ligou e perguntou se eu queria ser o apresentador, aproveitei a oportunidade. Aí me perguntaram se eu assistia aos filmes e programas de TV e eu disse que sim. Eu menti."

"No minuto em que assinei o contrato, comecei a assistir tudo, enquanto minha família estava lá fora, batendo taças de champanhe e anunciando o ano novo, eu estava assistindo 'Oppenheimer'. Só tenho uma reclamação: precisava de mais uma hora."

"'Oppenheimer' respondeu a uma pergunta que estava em minha mente há anos: sim, os cientistas transam. Contando que se pareçam com Cillian Murphy."

"Robert de Niro: seu último desempenho deve ser a melhor de todos os tempos. Como você a engravidou aos 80 anos?"

"'Succession' tem nove indicações. Uma ótima série sobre uma família rica, branca e disfuncional, toda intrigante... ah, não, isso é 'The Crown', desculpe."

"Quão ótima foi Imelda Staunton em 'The Crown'? Sua interpretação foi tão boa que o príncipe Harry ligou para ela e pediu dinheiro."

O apresentador também falou de Taylor Swift, que não pareceu ter levado a piada no boa. Na hora, a câmera pegou seu rosto com uma expressão de descontentamento.

Como vocês sabem, viemos depois de uma partida dupla de futebol americano. A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL? No Globo de Ouro, temos menos cortes de Taylor Swift, eu juro.

À Variety, Jo Koy se explicou.