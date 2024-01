Pipocas são eliminados da Prova do Líder com minutos de diferença

Lucas Luigi e Fernanda, do grupo Pipoca, foram o segundo e terceiro eliminados da Prova do Líder do BBB 24 (Globo), respectivamente. Eles deixaram a disputa depois de Rodriguinho.

O que aconteceu?

Por volta das 00h30, Lucas deixou a disputa por apertar o botão antes da hora. Ele se despediu da disputa, e não vai ser o primeiro líder da edição.

Depois de dois minutos, Fernanda deixou a prova pelo mesmo motivo. Ela encostou no botão sem querer, descumprindo a regra da disputa e sendo eliminada.

Veja como funciona a Prova de Resistência

Cada brother fica posicionado em uma bancada com um botão. O telão vai mostrar uma mensagem que dá início a rodada.

Assim que a rodada iniciar, os participantes devem apertar o botão da bancada rapidamente. São três sinais diferentes: buzina, faróis ou uma música publicitária.

O concorrente que apertar o botão primeiro deve escolher um jogador para cumprir um desafio. O último a apertar também deverá cumprir o mesmo desafio.

O desafio é de habilidade. Os dois jogadores devem se posicionar em cima de um alçapão, assim que o cronômetro disparar. Quem não conseguir cumprir o percurso no tempo estipulado, será eliminado. Durante a madrugada, o tempo vai diminuir.

E se ninguém ganhar até o próximo ao vivo?

Tadeu antecipou o cenário caso a prova dure até a próxima edição ao vivo do BBB 24, na terça-feira (9). Será feita uma rodada de botões, eliminando aquele que apertar por último.

Os dois últimos brothers que sobrarem vão para o desafio do percurso. Quem conseguir completar o trajeto antes, vence a liderança da semana.