Pipocas firmam aliança com Rodriguinho no BBB 24: 'Já somos um grupo'

Após serem eliminados da Prova do Líder no BBB 24 (Globo), Fernanda e Nizam, do grupo Pipoca, se aproximam de Rodriguinho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Eles conversaram na cozinha do VIP sobre a formação da primeira aliança dentro do reality. Os brothers revelaram que estão na torcida por Lucas Pizane na disputa pela liderança.

Nizam: "Tomara que ele ganhe", disse Nizam.

Rodriguinho: "Se ele ganhar, você vai. Você sabe que vai [para o VIP]"

Nizam: "Se ele ganhar, a gente vai"

Fernanda: "Nós já somos um grupo"