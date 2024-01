Nizam é o quarto eliminado da primeira Prova do Líder do BBB 24

Nizam foi o quarto eliminado da primeira Prova do Líder do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Ele apertou o botão antes da hora, descumprindo uma das regras da prova.

Nizam se despediu do campo de provas, contando que se distraiu e escorregou, apertando o botão.

A prova está sendo disputada pelos 18 primeiros confinados. Antes de Nizam, foram eliminados Rodriguinho, Fernanda e Luigi.

O grupo Puxadinho, que foi definido durante a edição de hoje, não vai disputar a liderança. O primeiro Paredão do programa será formado nesta terça-feira (09).

Veja como funciona a Prova de Resistência

Cada brother fica posicionado em uma bancada com um botão. O telão vai mostrar uma mensagem que dá início a rodada.

Assim que a rodada iniciar, os participantes devem apertar o botão da bancada rapidamente. São três sinais diferentes: buzina, faróis ou uma música publicitária.

O concorrente que apertar o botão primeiro deve escolher um jogador para cumprir um desafio. O último a apertar também deverá cumprir o mesmo desafio.

O desafio é de habilidade. Os dois jogadores devem se posicionar em cima de um alçapão, assim que o cronômetro disparar. Quem não conseguir cumprir o percurso no tempo estipulado, será eliminado.